Пасечник считает бессмысленными санкции против организаторов выборов в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 дек — РИА Новости. Введение санкций Европейского Союза против лиц, принимавших участие в организации выборов в самопровозглашенной Луганской народной республике, не имеет смысла, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европейский Союз в ближайшее время готов ввести санкции против организаторов выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

"Введение санкций против граждан, проводивших выборы, абсолютно бессмысленно и никак не отразится на их жизни", – считает глава ЛНР.

Выборы глав и депутатов народных советов в самопровозглавшенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.