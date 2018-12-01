Лукашенко заявил, что Белоруссия во главе с ним Западу "абсолютно не нужна"

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика во главе с ним на Западе "абсолютно не нужна".
При этом президент республики отметил, что Белоруссия хочет сотрудничать со странами Запада, но это не значит, что "мы там от кого-то куда-то отвернулись".
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В частности, были сняты личные, визовые ограничения против Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС.