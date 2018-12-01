G20 намерена создать 100 миллионов рабочих мест для женщин к 2025 году

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Участники саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе подтвердили намерение добиться создания 100 миллионов новых рабочих мест для женщин к 2025 году, сообщил премьер Испании Педро Санчес.

Испания формально не является членом "двадцатки", однако участвует в саммите как постоянная приглашенная страна.

"Испания продемонстрировала лидерство в этом вопросе (равноправия мужчин и женщин – ред.) – приоритетном для моего правительства. Мы добились важного прогресса", — заявил Санчес на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube-канале саммита. В частности, в итоговой декларации содержатся "обязательства увеличить усилия, чтобы выполнить цель (саммита G20 в Брисбене) 2014 года и сократить разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами, создав 100 миллионов новых рабочих мест для женщин к 2025 году".

"Также мы потребовали и добились упоминания необходимости сокращения разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами, что является приоритетом правительства в сфере занятости", — добавил Санчес.