Президент Аргентины призвал упростить механизмы решения торговых конфликтов

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Для модернизации ВТО должны быть созданы более простые механизмы разрешения конфликтов, заявил президент Аргентины Маурисио Макри на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

"Было достигнуто соглашение, что перед ВТО стоит большой вызов — модернизироваться. Существуют бюрократические препоны, поэтому гораздо проще иметь более простой механизм разрешения конфликтов", — сказал он.

По мнению Макри, необходимо иметь более простые механизмы решения конфликтов, поскольку ни одна страна не оспаривает того факта, что торговые отношения являются залогом развития. "Но речь идет о том, что торговля должна быть справедливой", — добавил Макри.

"Настаиваю на том, что, в общем, итоговый документ (встречи "двадцатки") ясно говорит о том, что все мы выступаем за растущую торговлю, и чтобы это было на справедливых условиях", — сказал Макри.

В итоговой декларации саммита G20 говорится, что "международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, производительности, инноваций, создания рабочих мест и развития". Участники объединения признают "вклад в это международной торговой системы", но отмечают, что в настоящее время она не достигает своих целей, и есть возможности для улучшений. "В этой связи мы поддерживаем реформирование ВТО", — говорится в итоговом документе, согласованном всеми главами государств объединения.