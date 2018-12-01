Порошенко передал украинским военным новую авиационную технику

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко передал украинским военным около десятка новых и отремонтированных самолетов и вертолетов.

"Каждая единица боевой техники — вклад в национальную обороноспособность и безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получат новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них истребители, вертолеты, беспилотник", — сказал Порошенко во время передачи техники военным, проходившей в Киевской области, которую транслировал канал "112 Украина"

В частности, он передал семь военных самолетов и два вертолета.

В пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны Украины уточнили, что среди переданной техники — многоцелевые истребители МиГ-29, тяжелые многоцелевые истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, учебно-боевые самолеты. После церемонии передачи был представлен новый украинский военно-транспортный самолет АН-77. Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что этот самолет "один из лучших в своем классе и полностью отвечает стандартам НАТО".

Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.