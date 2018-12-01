Лидер Аргентины ждет хороших новостей от встречи с главами России и Китая

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что ожидает "хороших" новостей от встречи с лидерами России и Китая.

Саммит стран G20 проходит в пятницу и субботу в столице Аргентины. Как сообщалось ранее, сразу после завершения саммита "Большой двадцатки" Макри встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По многим позициям мы продвинулись вперед. У нас еще предстоит сегодня во второй половине дня встреча с (президентом) России, а завтра — с Китаем, где у нас, как мы надеемся, будут еще хорошие новости, в частности, в том, что касается возможностей экспорта", — сказал Макри на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Говоря об экспорте, Макри отметил, что Буэнос-Айрес "надеется в дальнейшем экспортировать все виды мяса, больше фруктов, что даст больше рабочих мест".