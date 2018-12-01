В Белом доме назвали главное достижение саммита G20

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. США считают призыв к реформе Всемирной торговой организации (ВТО) главным достижением саммита "Большой двадцатки", отраженным в совместном коммюнике, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
Содержание беседы распространил пул журналистов Белого дома.
В итоговой декларации "двадцатки" говорится, что лидеры G20 согласны в необходимости реформирования ВТО. В коммюнике указывается, что лидеры рассмотрят прогресс в достижении этой задачи на следующем саммите G20, который пройдет в Японии в июне 2019 года.