В Белом доме назвали главное достижение саммита G20

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. США считают призыв к реформе Всемирной торговой организации (ВТО) главным достижением саммита "Большой двадцатки", отраженным в совместном коммюнике, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Сегодня отличный день для США. G20 только что одобрило консенсусом коммюнике. Я считаю, что главная в этом история — торговая реформа. Впервые "Группа двадцати" признала, что ВТО в настоящее время не достигает своих целей и что она нуждается в реформе", — сообщил чиновник.

Содержание беседы распространил пул журналистов Белого дома.

В итоговой декларации "двадцатки" говорится, что лидеры G20 согласны в необходимости реформирования ВТО. В коммюнике указывается, что лидеры рассмотрят прогресс в достижении этой задачи на следующем саммите G20, который пройдет в Японии в июне 2019 года.