Обрадор намерен обсудить развитие Центральной Америки с США и Канадой

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в субботу, что намерен обсудить с главами США и Канады соглашение об инвестициях для развития стран Центральной Америки.

"С президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо мы хотим обсудить, помимо нового соглашения UMSCA, соглашение об инвестициях предприятий и правительств трех стран, чтобы дать импульс развитию стран Центральной Америки и нашей страны", — заявил Лопес Обрадор в ходе своего обращения к нации из парламента страны после вступления в должность.

По его словам, этот проект будет важным для решения "миграционного феномена", в частности, потоков беженцев из Центральной Америки через Мексику в США.