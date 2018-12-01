В Париже во время акций протеста пострадала корреспондент ВГТРК

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Дарья Григорова получила травму ногу и отравление слезоточивым газом, ведя репортаж с Елисейских полей в Париже, где в субботу проходят массовые протесты против повышения цен на бензин, сообщает интернет-портал "Вести.ru".

"В Париже произошло силовое противостояние полицейских и участников группы "Желтые жилеты", которые выступают против цен на топливо. На Елисейских полях пострадала корреспондент ВГТРК в Европе Дарья Григорова: у нее — травма ноги и отравление слезоточивым газом. Несмотря на это, она смогла прорваться через баррикады и сделать репортаж, передает "Россия 1", — говорится в сообщении.

Ранее RT со ссылкой на главу телеканала RT France Ксению Федорову сообщил, что два журналиста RT France были ранены полицейской гранатой со слезоточивым газом и выстрелом из травматического ружья Flash-ball на Елисейских полях в Париже в ходе столкновений протестующих с полицией.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Известно о 90 раненых, в том числе о 14 силовиков, и более 220 задержанных.