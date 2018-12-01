Елизавета II выразила соболезнования в связи со смертью Буша — старшего

ЛОНДОН, 1 дек – РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая выразила соболезнования американскому народу и семье Джорджа Буша — старшего в связи с кончиной бывшего президента США.
"С грустью узнала я о смерти президента Джорджа Буша прошлой ночью. Президент Буш был большим другом и союзником Великобритании. Он также был патриотом, служа своей стране с честью и отличием, как в офисе президента, так и во время Второй мировой войны. Мы с принцем Филипом вспоминаем проведенные в Техасе дни в 1991 году с большой теплотой. Мои мысли и молитвы сейчас с семьей президента Буша и с американским народом", — говорится в послании королевы, текст которого был передан РИА Новости.
Джордж Буш — старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша — старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
Джордж Буш был последним представителем поколения ветеранов Второй Мировой войны в Белом доме. Будучи военным, он пилотировал торпедный бомбардировщик на авианосцах в Тихом океане. На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
За свою жизнь успел поработать в нефтяном бизнесе, стать сенатором от штата Коннектикут, представителем США при ООН, директором ЦРУ, вице-президентом в администрации Рональда Рейгана и главой государства. На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
В президентство Буша произошли важные внешнеполитические перемены: рухнула Берлинская стена, советские войска покинули Германию, распался СССР. На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
В 1992 году Борис Ельцин и Джордж Буш подписали совместную российско-американскую декларацию об окончании холодной войны. На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
В браке родилось пятеро детей. Два сына Буша сделали успешную политическую карьеру: Буш-младший стал 43-м президентом США, а его брат Джеб — губернатором Флориды и одним из республиканских кандидатов на президентских выборах 2016 года. На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
Буш стал самым долгоживущим президентом США, одним из шести президентов, преодолевших 90-летний рубеж. На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
Имя Джорджа Буша — старшего носит международный аэропорт в Хьюстоне (Техас) и авианосец класса "Нимиц", спущенный на воду в январе 2009 года. На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.
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