Елизавета II выразила соболезнования в связи со смертью Буша — старшего

ЛОНДОН, 1 дек – РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая выразила соболезнования американскому народу и семье Джорджа Буша — старшего в связи с кончиной бывшего президента США.

"С грустью узнала я о смерти президента Джорджа Буша прошлой ночью. Президент Буш был большим другом и союзником Великобритании. Он также был патриотом, служа своей стране с честью и отличием, как в офисе президента, так и во время Второй мировой войны. Мы с принцем Филипом вспоминаем проведенные в Техасе дни в 1991 году с большой теплотой. Мои мысли и молитвы сейчас с семьей президента Буша и с американским народом", — говорится в послании королевы, текст которого был передан РИА Новости.

Джордж Буш — старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша — старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.