Песков рассказал о желании Меркель помочь разрешению ситуации в Черном море

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорила о желании способствовать разрешению ситуации в Керченском проливе, слово "посредничество" не произносилось, оно в данной ситуации вряд ли возможно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации, слова "посредничество" не произносилось. Да и вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве и следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей. Поэтому, наверное, нельзя говорить о каком-то посредничестве", — сказал Песков в кулуарах саммита G20.

"Все слышали от президента о том, что это а) провокация и б) провокация, спровоцированная и обусловленная предвыборной ситуацией на Украине", — добавил он.