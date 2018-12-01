Глава МВФ заявила о негативном влиянии торговых войн на мировой ВВП

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что повышение торговых пошлин негативно сказывается на мировом ВВП и призвала страны к снижению напряженности в сфере торговли.

"В ходе моих встреч с лидерами G20 за последние два дня я подчеркивала, что мировой рост остается сильным, но он смягчается и становится все более неравномерным. Давление на развивающиеся рынки растет, и напряженность в торговле начинает оказывать негативное воздействие, увеличивая риски снижения (экономического роста — ред.)", — говорится в распространенном заявлении Лагард.

По ее словам, согласно оценке МВФ, если пошлины, которые недавно были введены, сохранятся, и к ним добавятся ранее объявленные пошлины, то "мировой ВВП потеряет к 2020 году примерно три четверти процента".

"Выбор очевиден: есть острая необходимость в снижении торговых напряженностей, отмене недавних повышений пошлин, а также модернизации системы многосторонней торговли", — заявила Лагард.