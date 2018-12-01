В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков агентству Sputnik.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Белый дом предложил продолжить контакты, в том числе с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Отмененная встреча
Путин должен был встретиться со своим американским коллегой "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Предполагалось, что лидеры обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести российско-американские отношения из тупика. Однако накануне саммита Трамп отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу.
Путин и Трамп кратко поприветствовали друг друга на саммите, а также кратко пообщались в неформальной обстановке во время ужина.