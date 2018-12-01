В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков агентству Sputnik.

При этом, по словам Пескова, после отказа Трампа от встречи состоялся контакт на уровне администраций президентов. Он отметил, что каких-либо договоренностей достигнуто не было.

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Белый дом предложил продолжить контакты, в том числе с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Отмененная встреча

Путин должен был встретиться со своим американским коллегой "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Предполагалось, что лидеры обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести российско-американские отношения из тупика. Однако накануне саммита Трамп отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу.

Американские СМИ, со своей стороны, предположили, что причиной отмены встречи могло быть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет разбирательство по предполагаемым связям Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Путин и Трамп кратко поприветствовали друг друга на саммите, а также кратко пообщались в неформальной обстановке во время ужина.