Абэ рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что надеется обсудить тематику мирного договора.

"Рассчитываю на дискуссию о мирном договоре", — сказал Абэ.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.