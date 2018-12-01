Абэ: Япония готова расширить взаимодействие с Россией во всех областях

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Япония готова расширить взаимодействие с Россией во всех областях, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я хотел бы расширить в дальнейшем наше сотрудничество во всех областях для поднятия российско-японских отношений на новое измерение", — сказал Абэ.

При этом он отметил, что хотел бы развивать сотрудничество в сфере хозяйственной деятельности.

"Более того, хотел бы продвигать более энергично наши отношения в сфере безопасности", — добавил японский премьер.