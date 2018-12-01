В Париже число задержанных в ходе протестов возросло до 224 человек

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. Архивное фото

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Число задержанных в ходе акций протеста в Париже возросло до 224 человек, сообщает вечером в субботу газета Figaro.

"По меньшей мере 224 человека были задержаны в столице с утра, согласно предварительной оценке полиции", — передаёт издание.

Ранее сообщалось, что число задержанных перевалило за отметку в 200 человек.

Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских. Ранее сообщалось что в ходе протестов сожгли около 10 машин.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов — снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности.