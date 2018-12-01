В Париже подожгли полицейскую машину

Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ во время акции Желтые жилеты в Париже, Франция. 1 декабря 2018

Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ во время акции Желтые жилеты в Париже, Франция. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Столичная префектура полиции заявила о поджоге полицейской машине в Париже, где в субботу проходят массовые протесты против повышения цен на бензин, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что полиция провела в городе более 200 задержаний. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских. Ранее сообщалось что в ходе протестов сожгли около 10 машин.

Как сообщается, полицейскую машину подожгли в субботу во втором округе Парижа. Кроме того, по последним данным, число пострадавших возросло до 92, в их числе 14 представителей правоохранительных органов.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности.