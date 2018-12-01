Трамп хочет встретиться с Путиным, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и найти путь для продвижения отношений с Россией, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент заявил, что он хочет встретиться. Он хочет поговорить с президентом Путиным. Есть много вещей, по которым нам нужно найти способ для продвижения вперед. Он (Трамп — ред.) пытается найти путь для продвижения (отношений — ред.) с Россией", — сказал Помпео в интервью телеканалу CNN

По его словам, США и РФ могли бы достичь некоторого прогресса, однако ситуация в Керченском проливе помешала этому.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.