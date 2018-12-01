МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предложение Европарламента рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией является очевидным пиар-шагом и элементом информационной войны, нагнетающим напряжение в Европе, считает сенатор Франц Клинцевич.
"Предложение Европарламента рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией – очевидный пиар-шаг, если говорить более жестко – элемент информационной войны", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По мнению сенатора, принципиально в экономическом смысле ничего не изменится, даже если предложение Европарламента будет реализовано.
По словам Клинцевича, предложение Европарламента, подрывая взаимное доверие, объективно ведет к нагнетанию напряженности на европейском континенте.
"Жить в нашем общем доме может стать еще опаснее", — сказал он.