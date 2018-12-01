Путин проводит встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Встреча проходит в гостинице "Alvear Palace" в зале Вендом Помпадур.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

С японской стороны заявлены министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, заместитель генсекретаря кабмина Японии Котаро Ногами, помощник премьера Такая Имаи и зам главы МИД Японии Такэо Мори.

Ранее помощник президента РФ сообщил, что стороны намерены обсудить проблематику мирного договора. При этом по данным Кремля для выхода на договоренности необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества.