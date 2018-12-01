Москалькова рассказала о состоянии раненых украинских моряков

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Два украинских моряка и один сотрудник СБУ, которых задержали после инцидента в Керченском проливе, уже самостоятельно передвигаются в медицинской части "Матросской тишины", получают необходимое лечение, жалоб на условия содержания не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и двух сотрудников СБУ. Все они были помещены в СИЗО Симферополя. Позже в ОНК Москвы РИА Новости сообщили, что экипажи трех кораблей ВМС Украины находятся в московском СИЗО "Лефортово".

"Трое, получившие осколочные ранения, находятся в медицинской части "Матросской тишины", их посетили представители ОНК, я с ними на постоянной связи. Они рассказали, что все трое (моряков) встают, перемещаются по палате, получают необходимое питание, лекарственные средства. Никто не находится в реанимации сейчас. Троим сегодня были сделаны очередные перевязки", — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, медчасть в "Матросской тишине" считается одной из лучших в системе ФСИН: она обеспечена всеми врачами, а если не хватает специалистов, то они приглашаются в качестве консультантов из городских больниц.

Москалькова подчеркнула, что жалоб ни от кого из моряков: как от тех, кто находится в медчасти "Матросской тишины", так и тех, кто содержится в "Лефортово" — не поступало.

Омбудсмен напомнила, что 21 человек содержится в СИЗО в "Лефортово", все они размещены согласно международным нормам права. "У них есть свое спальное место, им предоставляется горячее питание. У них есть право на встречи с адвокатами, но оно не у всех. Не у всех защитники. Я сегодня разговаривала с украинской стороной, с Ниной Ивановной Карпачевой, она сказала, что этот вопрос решается", — отметила Москалькова.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>