Путин разъяснил инцидент в Черном море Макрону и Меркель, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Черном море лидеру Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, наглядно показал материалы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

"Также президент Путин дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту,…наглядно показал, собственно также наглядно показал и вчера на встрече с президентом Франции Макроном. Здесь в полном смысле этого слова речь об исчерпывающем пояснении", — сказал Песков.

Он добавил, что президент РФ, давая пояснения, нарисовал схему произошедшего.

В прошлое воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.