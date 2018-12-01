Путин разъяснил инцидент в Черном море Макрону и Меркель, заявил Песков

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Черном море лидеру Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, наглядно показал материалы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
Он добавил, что президент РФ, давая пояснения, нарисовал схему произошедшего.
В прошлое воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.