Москалькова заявила о передаче Киеву данных о состоянии украинских моряков

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова удивлена заявлениями Киева о невозможности получить информацию о задержанных после инцидента в Черном море украинских моряках, так как почти каждый день она информирует о задержанных всех, кто в этом нуждается.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не может получить от Москвы официальные сведения о задержанных в Керченском проливе украинских военных моряках с трех кораблей ВМС Украины, которые нарушили госграницу РФ.

"Вызывает недоумение глухота и слепота украинских властей, потому что почти каждый день дается информация о состоянии здоровья и местонахождении украинских моряков. Информация с первого дня задержания давалась и (украинскому омбудсмену) Людмиле Денисовой. И все вопросы, которые мне задаются, получают полные и развернутые ответы… Вся информация о них (моряках) постоянно предоставляется всем, кто в ней нуждается", — сказала Москалькова РИА Новости.

Она добавила, что была каждый день на связи с уполномоченным по правам человека в Крыму, когда моряки были в Керчи, и с представителями ОНК, которые их посетили в московских СИЗО, и дает детальную информацию об их состоянии здоровья, размещении, питании.

Москалькова добавила, что украинский омбудсмен Денисова также имеет всю информацию о задержанных моряках. "Она звонила мне на следующий день после задержания моряков… Она сразу же получила ответ. Звонила позже, когда моряков перевозили в Москву, вся информация предоставляется", — заверила Москалькова.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и двух сотрудников СБУ. Все они были помещены в СИЗО Симферополя. Позже в ОНК Москвы РИА Новости сообщили, что экипажи трех кораблей ВМС Украины, находятся в московском СИЗО "Лефортово", моряки чувствуют себя хорошо.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.