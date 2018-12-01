Путин и Меркель обсудили детали задержания украинских моряков

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что в истории с задержанными моряками ВМС Украины речь идет о решении суда и следственных действиях, на это нужно время, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Затрагивалась эта тема. На что Путин разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, поэтому на это уйдет определенное время", — сказал Песков журналистам в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе.