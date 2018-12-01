Путин и Меркель обсудили детали задержания украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что в истории с задержанными моряками ВМС Украины речь идет о решении суда и следственных действиях, на это нужно время, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

"Затрагивалась эта тема. На что Путин разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, поэтому на это уйдет определенное время", — сказал Песков журналистам в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе.