Россия надеется на принятие декларация G20, заявил Песков

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия надеется, что в том или ином виде итоговая декларация саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе, будет принята, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Последний ретрит начался, президент пошел на этот ретрит. Обсуждение продолжается, по-прежнему эксперты и шерпы работают над текстом итогового документа. И по-прежнему некоторые позиции остаются, как принято говорить, в скобках", — сказал Песков.

Он отметил, что работа идет напряженная и "однозначно сказать что-то по итоговому документу вряд ли кто-то сможет".

"Но мы надеемся, что он все-таки будет в том или ином виде", — добавил пресс-секретарь президента.