В Аргентине прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макри

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время церемонии встречи глав делегаций государств-участников Группы двадцати. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время церемонии встречи глав делегаций государств-участников Группы двадцати. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Правительство Аргентины с оптимизмом смотрит на предстоящую встречу президентов Аргентины и РФ Маурисио Макри и Владимира Путина, заявил министр производства Аргентины Данте Сика.

"Мы с оптимизмом смотрим на возможные результаты встречи на государственном уровне", — сказал Сика журналистам.

По его словам, экономики России и Аргентины могут весьма существенно дополнить друг друга. "Россия может предложить многое в вопросах технологии, опыта и инвестиций, Аргентина может получить выгоду от серьезной работы на (российском) продуктовом рынке", — добавил министр.

Он также особо отметил перспективы сотрудничества РФ и Аргентины в энергетической сфере железнодорожных перевозок.