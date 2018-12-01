В Брюсселе более 80 человек задержали в ходе акции "желтых жилетов"

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более 80 человек были задержаны в ходе пятничных протестов "желтых жилетов" в Брюсселе, сообщает в субботу телерадиокомпания RTL.

В пятницу активисты протестного движения "жёлтых жилетов", недовольные ростом цен на топливо, устроили несанкционированную акцию в центре столицы Бельгии. Сотни активистов попытались блокировать автомобильное движение на одном из центральных перекрестков города. В ответ полиция применила водометы, чтобы рассеять толпу.

По данным телеканала, общее число задержанных в ходе протестов составило 82 человека. В их числе один несовершеннолетний, подозреваемый в причастности к поджогу полицейских машин.

Первые масштабные протесты "желтых жилетов" против повышения налогов и цен на бензин начались во Франции 17 ноября и практически сразу же перекинулись на территорию Бельгии. В отличие от масштабных акций во Франции, где движение против роста цен поддержало более 100 тысяч человек, первые акции в Бельгии были немногочисленны, но после число участников начало расти.

Доля акцизов и НДС в стоимости дизтоплива в Бельгии составляет 55,5%, по этому показателю королевство занимает четвертое месте среди стран-членов Евросоюза.