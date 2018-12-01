Силуанов оценил взаимоотношения России и США после инцидента в Черном море

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Вопрос взаимоотношений между Россией и США осложнился после инцидента с кораблями ВМС Украины в Черном море, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

"Действительно, взаимоотношения между нашей страной и США осложнились событиями, произошедшими в Черном море. Было несколько сообщений на этот счет", — сказал Силуанов в кулуарах саммита G20, отвечая на вопрос, насколько отсутствие переговоров Путина и Трампа на полях мероприятия приближает возможность введения против России санкций со стороны США.

По его словам, "все высказались" на тему того, что "эти события должны быть полностью расследованы и объективная ситуация по ним должна быть в поле зрения наших лидеров".

Путин ранее в Черном море назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.