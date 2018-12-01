Силуанов рассказал об обсуждении инцидента в Черном море на саммите G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегами в G20 обсудил инцидент в Керченском проливе, уделялось внимание объективной трактовке этих событий.

"Те переговоры, которые прошли у нашего президента с партнерами, коллегами, во многом были посвящены этой теме и объективной трактовке тех событий, которые там произошли. Насколько становится понятно, объективность событий не всегда присутствовала в логике тех, кто оценивает это событие, как шаг к охлаждению наших отношений", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах саммита.

В прошлое воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли были задержаны. После инцидента в отношении 24 украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, они были арестованы.