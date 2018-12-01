Пресс-конференция Путина по итогам саммита G20. Прямая трансляция

Владимир Путин принял участие в саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе и встретился с рядом зарубежных лидеров.

Накануне российский лидер выступил на встрече глав государств — участников БРИКС. Президент раскритиковал практику односторонних санкций, поднял вопросы сирийского урегулирования и проблемы терроризма. Кроме того, Путин выразил обеспокоенность возможным выходом Вашингтона из Договора о РСМД, так как подобный шаг создает риск неконтролируемой гонки вооружений.

Также в первый день саммита Путин также кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и встретился президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский и французский лидеры обсудили инцидент в Керченском проливе и ситуацию в Сирии.

В конце дня Путин провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент предложил регулярно проводить встречи в трехстороннем формате, Моди и Си Цзиньпин поддержали инициативу.

Второй день саммита глава государства начал с рабочего завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран подробно обсудили инцидент в Керченском проливе и ситуацию в Сирии.

Путин также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер назвал Анкару надежным партнером и отметил, что у сторон есть много областей для сотрудничества.

Ожидалось, что "на полях" саммита G20 Путин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако американский лидер отменил встречу. При этом, Путин и Трамп все же пересеклись и поприветствовали друг друга.