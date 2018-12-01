Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Буша — старшего

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, сообщила в субботу пресс-служба главы белорусского государства.
Джордж Буш — старший скончался в пятницу (в ночь на субботу по мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, родным и близким Джорджа Герберта Уокера Буша и всему американскому народу в связи со смертью 41-го президента США", — говорится в сообщении пресс-службы.
Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.