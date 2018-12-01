Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Буша — старшего

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, сообщила в субботу пресс-служба главы белорусского государства.

Джордж Буш — старший скончался в пятницу (в ночь на субботу по мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, родным и близким Джорджа Герберта Уокера Буша и всему американскому народу в связи со смертью 41-го президента США", — говорится в сообщении пресс-службы.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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