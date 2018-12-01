Лидеры G20 обсуждают тему устойчивого развития

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран "двадцатки" на втором заседании в рамках саммита, который проходит в Буэнос-Айрес, обсуждают тему климата и устойчивого развития, а также вопросы содействия Африке, сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин вместе с главами делегаций стран – участниц "Группы двадцати", приглашённых государств и международных организаций продолжил обсуждение актуальных проблем. Центральная тема заседания – "Устойчивое развитие и климат", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на повестке дня также вопросы содействия Африке.