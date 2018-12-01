Путин поблагодарил Эрдогана за решение "проблемных" вопросов

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за решение проблемных вопросов, которые пока не удавалось снять, и назвал Анкару надежным для Москвы партнером.

"Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению", — обратился Путин к своему турецкому коллеге в ходе встреча "на полях" саммита G20.

Он напомнил, что ранее во время визита в Стамбул принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

"Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", — отметил президент РФ.

Из-за отсутствия переводчика английский стал языком переговоров Путина и Эрдогана. Наш переводчик сначала переводил с русского на английский, а турецкий с английского на турецкий. Надеемся, смысл не потерялся pic.twitter.com/xdqWiexbT4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 декабря 2018 г.

По словам Путина, "это в интересах наших национальных экономик, в интересах энергетической безопасности всей Европы". Президент также отметил, что у России и Турции есть много других областей для сотрудничества.