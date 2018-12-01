Военный эксперт назвал причины плачевного состояния украинских ВМС

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военно-морские силы стали для Киева "ярмаркой тщеславия", на которой пиарились министры, при этом не было полноценного финансирования флота, считает капитан первого ранга Юрий Смищук.

Он отметил, что после распада СССР Украине досталось 18,3% судов и важнейшие объекты инфраструктуры советского флота.

"ВМС ВС Украины стали "ярмаркой тщеславия", увеличивая лишь количество адмиралов… На флоте пиарились и все министры обороны Украины, но из-за отсутствия полноценного финансирования… и, самое главное, желания реально заниматься флотом, реализовывался принцип: "Мы не морская держава, мы просто государство у моря", — приводит слова Смищука gazeta.ua.

По его словам, флот получал в среднем 10-12%, а иногда до 32% от необходимого финансирования.

Эксперт также отметил, что "ветхие раритеты ржавели у причалов, резались или продавались за деньги, а личный состав демонстрировал мощь ВМС ВС Украины песнями и танцами на различных праздниках в севастопольских бухтах".