ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с супругой посетят похороны Джорджа Буша — старшего, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Джордж Буш — старший скончался в пятницу в Хьюстоне на 95-м году жизни.

"Президент Трамп планирует поговорить с президентом Джорджем Бушем (младшим) этим утром и выразить соболезнования от себя, первой леди и всей страны. Он и первая леди посетят похороны в Национальном соборе в Вашингтоне", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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