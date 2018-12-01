В СПЧ прокомментировали возможный запрет на въезд россиянок на Украину

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Запретить российским женщинам въезд на Украину — значит начать выстраивать новый железный занавес, а также ограничить права собственных граждан и отрицательно повлиять на экономику страны, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Вслед за этим первый замглавы фракции "Народный фронт" в Верховной раде Андрей Тетерук призвал запретить въезд на Украину также и российским женщинам.

"Вводить дополнительные ограничения для российских женщин — это фактически начать выстраивать железный занавес. Причем люди едут в Украину кто-то, возможно, по каким-то деловым вопросам, кто-то едет отдыхать, кто-то едет к родственникам, и ограничивая такие контакты, Украина, по сути дела, ограничивает права и своих граждан, потому что люди будут лишены возможности общаться, поддерживать родственные связи, сократится общественная и деловая активность. Это наносит ущерб самой Украине, украинскому бюджету, налоговой базе. Это абсолютно непонятно, особенно в тот период, когда Украина испытывает далеко не лучшие времена", — сказал РИА Новости Брод.

По мнению члена СПЧ, такие действия украинских властей не имеют ничего общего ни с правом, ни со здравым смыслом.

"Естественно, эти неправовые действия заслуживают внимания международных организаций: ООН, Совета Европы, ОБСЕ", — добавил Брод.