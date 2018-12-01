ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Защита Младича ожидает заключительных речей по апелляции в июне 2019 года

(обновлено: 17:33 01.12.2018)
1801
© РИА НовостиЭкс-лидер боснийских сербов Ратко Младич госпитализирован в Гааге. Архивное фотоЭкс-лидер боснийских сербов Ратко Младич госпитализирован в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Адвокаты и семья приговоренного к пожизненному заключению экс-командующего армии боснийских сербов Ратко Младича ожидают заключительных речей по апелляции в июне 2019 года, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
© AP Photo / ICTY
Семья Младича требует вывезти его на лечение в Россию или Сербию

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявлял РИА Новости его сын, рассмотрение апелляции займет у судей около полутора лет с момента подачи.

В минувший четверг адвокаты Младича доставили Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ) ответ на апелляцию прокуратуры. "Мы находимся на завершающем этапе обжалования приговора… Проблема, как всегда с этим процессом, в том, что не хватает ресурсов ни для одной фазы, а тем более для поисков новых доказательств. Ограничивают количество страниц, количество слов, и в ответе прокуратуре, например, по вопросу Сребреницы, нам разрешили написать всего три листа", — заявил Младич-младший агентству.

Женщины возле мемориала Prijedor 92 перед зданием Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Phil Nijhuis
"Их органы — в других людях". Запад не замечал убийств сербов в Косово
"У нас еще 30 дней для представления последних доказательств и после статусной конференции и рассмотрения материалов судьями, в июне, а, возможно, и позднее, ожидаем заключительных речей обвинения и нашей стороны по апелляции", — отметил сын генерала.

По его словам, генерал Младич никак не прокомментировал решение апелляционного суда Боснии и Герцеговины, который на днях полностью оправдал экс-командующего боснийских мусульман в районе Сребреницы Насера Орича за военные преступления против местных сербов. Дарко Младич также сообщил, что здоровье его отца продолжает ухудшаться.

Здание МТБЮ в Гааге. Архивное фото
© Фото : MoRsE
Двадцать четыре года суда: МТБЮ завершает работу
В начале сентября руководство Апелляционной палаты МОМУТ постановило заменить трех из пяти судей, рассматривающих апелляцию адвокатов бывшего командующего армии боснийских сербов.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

Подробнее о Международном трибунале по бывшей Югославии читайте в справке РИА Новости

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
rebs7
Защищаещь свою землю и дом от "демократических" бомбардировок и поголовного вырезания семей - ты враг "цивилизованного" мира и его "ценностей". Жжёшь напалмом, режешь глотки детям и старикам - добро пожаловать в европейскую "семью". Такой вот уклад у них там, в Европах. А почему ИХ суд должен придерживаться морали и справедливости, когда он политизирован и создан на деньги капитализма?! Не должен. Вот и сидят герои-сербы в застенках "цивилизованной" европы.......
17:43
01.12.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена