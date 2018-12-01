Защита Младича ожидает заключительных речей по апелляции в июне 2019 года

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Адвокаты и семья приговоренного к пожизненному заключению экс-командующего армии боснийских сербов Ратко Младича ожидают заключительных речей по апелляции в июне 2019 года, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявлял РИА Новости его сын, рассмотрение апелляции займет у судей около полутора лет с момента подачи.

В минувший четверг адвокаты Младича доставили Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ) ответ на апелляцию прокуратуры. "Мы находимся на завершающем этапе обжалования приговора… Проблема, как всегда с этим процессом, в том, что не хватает ресурсов ни для одной фазы, а тем более для поисков новых доказательств. Ограничивают количество страниц, количество слов, и в ответе прокуратуре, например, по вопросу Сребреницы, нам разрешили написать всего три листа", — заявил Младич-младший агентству.

"У нас еще 30 дней для представления последних доказательств и после статусной конференции и рассмотрения материалов судьями, в июне, а, возможно, и позднее, ожидаем заключительных речей обвинения и нашей стороны по апелляции", — отметил сын генерала.

По его словам, генерал Младич никак не прокомментировал решение апелляционного суда Боснии и Герцеговины, который на днях полностью оправдал экс-командующего боснийских мусульман в районе Сребреницы Насера Орича за военные преступления против местных сербов. Дарко Младич также сообщил, что здоровье его отца продолжает ухудшаться.

В начале сентября руководство Апелляционной палаты МОМУТ постановило заменить трех из пяти судей, рассматривающих апелляцию адвокатов бывшего командующего армии боснийских сербов.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

Подробнее о Международном трибунале по бывшей Югославии читайте в справке РИА Новости