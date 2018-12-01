В СПЧ прокомментировали новые ограничительные меры Киева против журналистов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Решение Киева о запрете въезда иностранным журналистам в Крым нельзя воспринимать всерьез, эта мера убаюкивает украинские власти, которые считают, что контролируют ситуацию, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

В пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения.

"Эту инициативу вообще нельзя воспринимать всерьёз, поскольку Крым не является территорией Украины. Как Украина может запрещать журналистам не посещать территорию республики? Несмотря даже на санкции, которые Европа и Украина вводят по отношению к зарубежным журналистам, политикам, общественным деятелям, мы видим, что, наоборот, усиливаются потоки тех, кто хочет увидеть своими глазами, как развивается полуостров, что там происходит. Мы видим постоянно, что парламентарии разных стран, бизнесмены, журналисты, общественные деятели постоянно посещают территорию полуострова, делают свои выводы, пишут об этом, устанавливают деловые контакты. Поэтому, может быть, эта мера убаюкивает тех, кто сидит в администрации президента Украины, в Верховной раде, создаёт какую-то иллюзию для них самих, что они продолжают владеть ситуацией", — сказал РИА Новости Брод.

Ранее украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинские силовики заявили, что въезд на территорию ДНР и ЛНР закрыт для иностранных граждан за исключением представителей Красного Креста, ООН и ОБСЕ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".