Источник рассказал о подготовке черновика итоговой декларации лидеров G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Драфт итоговой декларации лидеров G20 подготовлен, стороны в целом его поддержали, но по нему всё ещё идут консультации сторон, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки документа.

Черновик содержит общие и обтекаемые формулировки по спорным для сторон моментам. В настоящий момент до конца нет понимания, будет ли в итоге этот документ принят лидерами, возможно, они воздержатся от принятия декларации.

Ранее российская шерпа в G20 Светлана Лукаш говорила, что переговоры по согласованию декларации в Буэнос-Айресе будут достаточно сложными, в том числе с учетом некоторого разочарования результатами саммита АТЭС.

Две недели назад саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее закончился без принятия традиционной декларации лидеров — впервые за историю этого форума. По данным источника РИА Новости, в последний момент, уже в ходе встречи лидеров, межу китайскими и американскими участниками возникли разногласия по одному из пунктов. В итоге стороны ограничились заявлением председателя встречи, которое было опубликовано через несколько дней после саммита. И встреча в Папуа — Новой Гвинее, и саммит G20 в Аргентине проходят на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира.