В ОП назвали призыв запретить россиянкам въезд на Украину ожившей шуткой

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Призыв запретить россиянкам въезд на Украину похож на ожившую шутку пользователей соцсетей, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В пятницу президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Вслед за этим первый замглавы фракции "Народный фронт" в Верховной раде Андрей Тетерук призвал запретить въезд на Украину также и российским женщинам.

"Я как раз накануне читал шутки в социальных сетях на эту тему, но видите, как получается: любая самая дурацкая шутка, высказанная в отношении властей этой удивительной страны, моментально облекается в форму законопроекта. Удивительная закономерность", — сказал Малькевич.

По его словам, "любую ахинею, которую пользователи соцсетей предлагают применить в качестве закона", украинские парламентарии "берут на вооружение".

"У меня складывается ощущение, что отдельные депутаты в поисках вдохновения — а оно им необходимо, в следующем году же будут выборы парламентские — видимо, отчаянно мониторят интернет и соцсети в поисках каких-то нестандартных решений", — сказал Малькевич.