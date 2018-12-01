БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров может стать одним из ответственных за активизацию переговорного процесса между РФ и Японией по мирному договору, сообщил РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее источник РИА Новости говорил, что лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Буэнос-Айресе определят круг лиц, которые будут отвечать за активизацию переговорного процесса по мирному договору, а также уточнят формат обсуждения вопроса.

"Конечно, министр будет участвовать. Мы уже предварительно о половине договорились, но согласовать должны на высшем уровне", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, может ли глава МИД войти в круг лиц, которые будут отвечать за активизацию переговорного процесса.

Накануне визита российского президента в Аргентину Ушаков заявил, что на встрече на полях саммита большой двадцатки Путин и Абэ обсудят вопрос создания механизма для переговоров по Курилам на основе декларации 1956 года.