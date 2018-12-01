Ушаков рассказал о ходе активизации переговоров между Россией и Японией

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о том, будет ли действительно российское предложение Японии по Курильским островам после 2018 года, заявил, что работа идет, есть договоренности по ее активизации.

"Работа идет, договорились действовать в рамках декларации 1956 года. Есть понимание по активизации работы", — сказал он РИА Новости.

Ранее Путин и премьер Японии Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.