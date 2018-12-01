МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Закрытие европейских портов для российских судов из Азовского моря, если оно произойдёт, только поощрит Украину к дальнейшим силовым действиям и на суше, и на море, причём ответственность за это будет нести и ЕС, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее, по сообщениям журнала Stern , генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России, призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов из Азовского моря.

"Оценки (действий Украины – ред.) неадекватные, подобные нынешней, будут только поощрять Украину к дальнейшим силовым действиям и на суше, и на море. Со всё возрастающей долей ответственности за ее поведение со стороны Евросоюза", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что агрессия в случае с инцидентом в Керченском проливе исходила не от России, а от Украины, и "не видеть этого не может только слепой".

"Поэтому закрытие портов Евросоюза для украинских судов было бы логичной и вневременной реакцией на происшедшее. Разумеется, ее не будет. Не для того со стороны ЕС поддерживается Украина в ее противостоянии России, чтобы давать ее поведению адекватные оценки", — добавил глава комитета.