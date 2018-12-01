Мэй назвала Буша — старшего истинным другом Великобритании

ЛОНДОН, 1 дек – РИА Новости, Мария Табак. Бывший президент США Джордж Буш — старший был "великим государственным деятелем и истинным другом Великобритании", говорится в заявлении британского премьера Терезы Мэй.
Джордж Буш — старший скончался в США в ночь на субботу.
"Этика общественной службы Джорджа Буша — старшего была путеводной нитью его жизни и примером для нас всех", — говорится в заявлении премьера.
Мэй напомнила о различных этапах жизни Буша — старшего, отметив, что, "обеспечив мирный конец "холодной войны", он сделал мир более безопасным местом для следующих поколений".
"На каждом этапе своей выдающейся карьеры президент работал бок о бок со своими друзьями, коллегами и партнерами в Великобритании. Сегодня Великобритания вспоминает великого государственного деятеля и друга нашей страны. Мы выражаем глубочайшие соболезнования американскому народу и семье, которую он оставил", — говорится в заявлении.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант также выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США.
"Глубоко опечален известием о кончине президента Джорджа Буша — старшего. Он был настоящим другом Великобритании и очень мудрым человеком, чье президентство сделало мир более безопасным и более свободным. Искренние соболезнования семье Буша и американскому народу от ваших друзей в Великобритании", — написал он в Twitter.
Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша — старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости>>
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.