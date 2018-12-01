Число задержанных на Елисейских полях в Париже возросло до 60

Во Франции проходят очередные протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Во Франции проходят очередные протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Число задержанных во время акции протеста движения "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже возросло до 60, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Ранее сообщалось, что перед началом акции протеста в Париже были задержаны 24 человека.

Как сообщает телеканал, по последним данным префектуры полиции, число задержаний возросло до 60.

Планируется, что демонстрация должна начаться в 14.00 (16.00 мск), однако люди, одетые в желтые жилеты, стали собираться на Елисейских полях с раннего утра. На входе полиция проверяет документы, удостоверяющие личность, и сумки.

Уже произошли первые столкновения с полицией недалеко от площади Триумфальной арки (Этуаль). Демонстранты попытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Из-за акций протеста в Париже закрыты семь центральных станций метро. Безопасность субботних столичных акций протеста против повышения цен на бензин обеспечивают около шести тысяч полицейских и жандармов.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.