В Париже корреспондент RT France пострадал при разгоне демонстрации

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Корреспондент RT France Люка Леже пострадал во время прямой трансляции с Елисейских полей в Париже, где происходили столкновения протестующих с полицейскими, сообщила глава телеканала RT France Ксения Федорова.
Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно. Мы ведём трансляцию с Елисейских полей, где прямо сейчас полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ. #Париж #протесты pic.twitter.com/Pj1zPnVvlI— Xenia Fedorova (@xfedorova) 1 декабря 2018 г.
"Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно", — написала она в Twitter.
Федорова добавила, что журналисты RT ведут трансляцию с Елисейских полей, где полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ.
Леже написал в Twitter, что в него попала резиновая пуля.
Lâcher de colombes devant les #CRS #GiletsJaunes pic.twitter.com/Q8aNY86Y0Y— Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 1 декабря 2018 г.