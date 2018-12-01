В Париже корреспондент RT France пострадал при разгоне демонстрации

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Корреспондент RT France Люка Леже пострадал во время прямой трансляции с Елисейских полей в Париже, где происходили столкновения протестующих с полицейскими, сообщила глава телеканала RT France Ксения Федорова.

Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно. Мы ведём трансляцию с Елисейских полей, где прямо сейчас полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ. #Париж #протесты pic.twitter.com/Pj1zPnVvlI — Xenia Fedorova (@xfedorova) 1 декабря 2018 г.

​"Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно", — написала она в Twitter.

Федорова добавила, что журналисты RT ведут трансляцию с Елисейских полей, где полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ.

Леже написал в Twitter, что в него попала резиновая пуля.

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