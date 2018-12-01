В Госдуме выразили соболезнования в связи с кончиной Буша — старшего

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Член депутатской группы Госдумы по связям с конгрессом США Анатолий Аксаков выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша — старшего.

Джордж Буш — старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни.

"На мой взгляд, это был один из самых взвешенных политиков Соединенных Штатов — по крайней мере, после Рузвельта. Он был хорошим примером мудрого политика… Я думаю, что у таких людей, как Буш, как раз многим первым лицам надо учиться как вести и государственные дела, и внутриполитические, и внешнеполитические", — сказал РИА Новости Аксаков.

Парламентарий отметил, что Буш — старший в своей политике проявлял благоразумие, понимание, патриотизм, был выдержан в своих высказываниях и действиях, несмотря на имперский и проамериканский характер его политики.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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