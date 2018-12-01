МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Джордж Буш-старший, скончавшийся в ночь на субботу, был явно не худшим президентом США в контексте российско-американских отношений — он искренне стремился наладить отношения с СССР, а затем и Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"С ушедшим сегодня экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим у нас, безусловно, ассоциируется, прежде всего, период окончания холодной войны – пожалуй, максимального пика доверия между нашими двумя странами", — написал Косачев в Facebook.
По его мнению, Буш был вполне искренним в своем стремлении наладить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. Именно при нем в 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а в 1993 году и СНВ-2. Сенатор напомнил и то, что в ходе встречи Буша с Борисом Ельциным в феврале 1992 года стороны сделали "историческое" заявление о том, что больше не считают друг друга потенциальными противниками.
"Это считалось окончательным прекращением "холодной войны" между нашими странами. На этом фоне легко увидеть, как далеко мы откатились сегодня от "эпохи Буша", — подчеркнул Косачев.
Вместе с тем, отметил он, тот "максимальный пик" доверия, который страны достигли при Буше, происходил на фоне распада СССР и обещаний о нерасширении НАТО, так и оставшихся невыполненными. Именно это, убеждён глава комитета, и стало главной причиной нынешнего кризиса в отношениях России и Запада.
"Он был интересной личностью сам по себе: фронтовик, в 17 лет самый молодой летчик военно-морской авиации США, совершивший 58 боевых вылетов, в одном из которых был сбит и чудом уцелел, он и в 75 прыгал с парашютом", — сказал Косачев. Буш, напомнил он, в период своего президентства провел победоносные военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Кувейте, известную операцию "Буря в пустыне".
"Но его подвела – как это часто бывает в США – экономика, поэтому в 1992 году его сменил Билл Клинтон. В целом явно не худший президент США в контексте наших двусторонних отношений. Таким его и запомним", — заключил сенатор.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.