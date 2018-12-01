МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Джордж Буш-старший, скончавшийся в ночь на субботу, был явно не худшим президентом США в контексте российско-американских отношений — он искренне стремился наладить отношения с СССР, а затем и Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"С ушедшим сегодня экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим у нас, безусловно, ассоциируется, прежде всего, период окончания холодной войны – пожалуй, максимального пика доверия между нашими двумя странами", — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, Буш был вполне искренним в своем стремлении наладить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. Именно при нем в 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а в 1993 году и СНВ-2. Сенатор напомнил и то, что в ходе встречи Буша с Борисом Ельциным в феврале 1992 года стороны сделали "историческое" заявление о том, что больше не считают друг друга потенциальными противниками.

"Это считалось окончательным прекращением "холодной войны" между нашими странами. На этом фоне легко увидеть, как далеко мы откатились сегодня от "эпохи Буша", — подчеркнул Косачев.

Вместе с тем, отметил он, тот "максимальный пик" доверия, который страны достигли при Буше, происходил на фоне распада СССР и обещаний о нерасширении НАТО, так и оставшихся невыполненными. Именно это, убеждён глава комитета, и стало главной причиной нынешнего кризиса в отношениях России и Запада.

"Он был интересной личностью сам по себе: фронтовик, в 17 лет самый молодой летчик военно-морской авиации США, совершивший 58 боевых вылетов, в одном из которых был сбит и чудом уцелел, он и в 75 прыгал с парашютом", — сказал Косачев. Буш, напомнил он, в период своего президентства провел победоносные военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Кувейте, известную операцию "Буря в пустыне".

"Но его подвела – как это часто бывает в США – экономика, поэтому в 1992 году его сменил Билл Клинтон. В целом явно не худший президент США в контексте наших двусторонних отношений. Таким его и запомним", — заключил сенатор.