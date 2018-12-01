Горбачев направил соболезнования семье Буша-старшего

Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш во время подписания советско-американских документов

Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш во время подписания советско-американских документов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев через американское посольство направил соболезнования семье 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, отметил его вклад в прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений, сообщил РИА Новости руководитель отдела международных связей и контактов с прессой "Горбачев-фонда" Павел Палажченко.

Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни.

"Михаил Сергеевич выразил соболезнования, отметил вклад Джорджа Буша-старшего в прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений, а также направил соболезнования его семье и родным через посольство США", — сообщил Палажченко в субботу.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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