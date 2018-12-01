Генсек НАТО назвал Буша-старшего архитектором эры после холодной войны

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Джордж Буш-старший останется в памяти как один из архитекторов эры после холодной войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Сорок первый американский президент Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу.

"Когда железный занавес опустился, миру нужны были политики с видением и волей. Президент Джордж Буш-старший был способным и преданным. Он воспользовался моментом и оказал влияние на историю. Он останется в памяти как один из архитекторов эры после холодной войны", — написал Столтенберг в Twitter, отметив, что Буш-старший был истинным сторонником трансатлантического альянса.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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